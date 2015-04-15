Сегодня в СМИ: две тысячи летних кафе и пластиковые бутылки только по 0,5

Фото: М24.ru

Госпрограмма льготного кредитования не включает импортные автомобили

"Коммерсант" рассказал о непубличных условиях льготного кредитования на покупку автомобиля. По данным издания, соглашение Минпромторга с банками ограничивают применение льгот только машинами российских и локализованных в стране производителей. Хотя в официальном документе сказано, что льготы могут получить покупатели легковых и легких коммерческих машин 2015 года выпуска ценой до 1 миллиона рублей и других ограничений нет. Эксперты считают, что это негативно отразится прежде всего на китайских брендах.

Американский онлайн-сервис бронирования гостиниц HotelTonight начал работу в России



Сервис, позволяющий забронировать отель в последнюю минуту, уже заключил соглашение с 40 отелями в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем предполагается сотрудничество с гостиницами Сочи, Казани, Калининграда. Руководство компании рассчитывает на русский "авось" и на рост внутреннего туризма, передает "Коммерсант".

В этом сезоне в столице появится около 2 тысяч летних кафе

За последнее время власти упростили процедуру их открытия. Если раньше разрешение надо было получать каждый сезон, то теперь оно дается один раз и действует, пока существует заведение. Курение в них также будет разрешено, так как неогороженные столики без настила считаются теперь элементом благоустройства и под антитабачный закон не попадают, пишет "Российская газета".

Российские ученые напечатали на биопринтере первую щитовидную железу мыши

Для ее создания взяли клетки из жировой ткани мыши, трансформировали их в стволовые, затем в клетки щитовидной железы, а потом напечатали из них так называемый "органный конструкт". Чтобы проверить, сможет ли он работать как полноценный орган, теперь ученые пересадят его мышам вместо их щитовидной железы, сообщает "Российская газета".

Интернет-провайдерам облегчат вход в многоквартирные дома

Минкомсвязи разработало законопроект, по которому, если в течение года собственники не дали согласия на прокладку в дом кабеля, то муниципалитет сам выбирает интернет-оператора. Пока для этого им нужно собрать подписи не менее чем 2/3 жильцов, рассказывают "Ведомости".

Разрешенную емкость пластиковых бутылок могут ограничить 0,5 литра

Правительство настаивает на снижении максимальной разрешенной емкости пивной пластиковой тары: с 1 июля 2016 года – до 1,5 литра, а в дальнейшем предлагает ее поэтапное снижение до 0,5 литра.

Пивоваренные компании против. Снижение максимальной разрешенной емкости до 1,5 литров сократит спрос на пиво в России на 8–10 процентов, а до 0,5 литров – еще на 15–20 процентов, передают их грустные подсчеты "Ведомости".