Google и военно-историческое общество оцифруют письма времен ВОВ

Google и Российское военно-историческое общество (РВИО) запустили сайт "Живая память", который станет архивом оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны.

Первичное наполнение архива было проведено документами из фондов некоммерческой организации "Народный архив", которая собирает документы военного времени.

Теперь туда можно будет загрузить свои письма, для этого достаточно их отсканировать и отправить через специальную форму. Добавим, что интерфейс позволяет загрузить необходимое количество страниц и писем (до 20), датировать документ, добавить подробное описание и любые комментарии. Разместить изображение можно с компьютера или смартфона.

Оцифрованные письма можно будет найти по ключевым словам и по хронологии. Некоторые письма прочтут и запишут на видео актеры, музыканты, спортсмены и телеведущие, в том числе Алексей Кортнев и Игорь Бутман.

"Большинство писем разбросано по частным коллекциям и не доступно для публичного прочтения. Цель проекта "Живая память" – собрать, оцифровать эти письма и сохранить для будущих поколений", – отмечают в пресс-службе компании Google.

Руководитель департамента информационной политики РВИО Владислав Кононов, в свою очередь, добавил: "Мы запускаем этот проект накануне 70-летия Великой Победы. Проект бессрочный, и его цель – сконцентрировать в одном интернет-ресурсе максимум живых свидетельств о Великой Отечественной войне.

Именно такими, живыми свидетельствами и очень важными историческими источниками являются письма на фронт бойцам и с фронта – родным. В них соль тех событий, которые разворачивались в 1941–1945 годах".