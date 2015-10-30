Две трети россиян ничего не слышали о писательнице Светлане Алексиевич

Светлана Алексиевич. Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Две трети россиян (65 процентов) ничего не знают о белорусской писательнице Светлане Алексиевич, получившей в этом году Нобелевскую премию по литературе, сообщает "Левада-Центр".

Еще 17 процентов слышали имя Алексиевич, но не читали ее книг.

Те, кто знают об Алексиевич, читали следующие ее произведения: "У войны не женское лицо" (5 процентов), "Последние свидетели" (2 процента), "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд" (по 1 проценту).

Затруднились с ответом 9 процентов участников опроса.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2015 года. Шведская королевская академия наук отметила, что премия вручена Алексиевич "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".

Алексиевич работает в жанре художественно-документальной прозы. Она является автором, в частности, таких книг как "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время сэконд хэнд", которые переведены более чем на 20 языков мира. Алексиевич лауреат премии Иоганна Готфрида Гердера, американской Национальной премии критики и других литературных наград.

Она стала первым за 28 лет русскоязычным писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Последним русскоязычным автором, получившим эту награду, был Иосиф Бродский (в 1987 году). Лауреатами также становились Александр Солженицын (1970 год), Михаил Шолохов (1965 год), Борис Пастернак (1958 год) и Иван Бунин (1933 год).