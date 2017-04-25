Сквер Чингиза Айтматова появится в Москве

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Сквер вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе получит имя писателя Чингиза Айтматова, сообщил Сергей Собянин в twitter.

Чингиз Айтматов писал на русском и киргизском языках. Он является автором множества известных произведений, изданных более чем в 100 странах мира. В их числе – повести "Джамиля", "Тополек мой в красной косынке", "Первый учитель", "Верблюжий глаз", романы "И дольше века длится день", "Плаха", "Когда падают горы (Вечная невеста)" и другие.