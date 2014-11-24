Читатели назвали лучшие произведения премии "Большая книга"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Читатели определили лучшие произведения, представленные на соискание премии "Большая книга - 2014". По итогам народного голосования, в тройку лидеров попали "Время секонд хэнд" Светланы Алексиевич, "Обитель" Захара Прилепина и "Пароход в Аргентину" Алексея Макушинского.

Книги были доступны для чтения на трех ресурсах: в электронной библиотеке Bookmate, на читательском сервисе ReadRate и на "Литрес". Для каждой книги в Facebook создали лендинги (веб-страницы рекламного характера, содержащие информацию о товаре – прим. ред.)

"Отдавая свои симпатии тому или иному финалисту, пользователь "лайкал" страницу книги, а голоса подсчитывал "Фейсбук", что позволило сделать процедуру подсчета максимально прозрачной", - отметили организаторы премии "Большая книга".

Добавим, что книги из "короткого списка" также приняли участие в проекте "Читающий транспорт". Их представили 27 миллионам пассажиров наземного транспорта Москвы.

Напомним, что в "короткий список" премии "Большая книга" попали девять произведений: "Обитель" Захара Прилепина, "Теллурия" Владимира Сорокина, "Ильгет" Александра Григоренко, "Параход в Аргентину" Алексея Макушинского, "Перевод с подстрочника" Евгения Чижова, "Возвращение в Египет" Владимира Шарова, "Завод "Свобода" Ксении Букши, "Время секонд-хенд" Светланы Алексиевич и "Воля вольная" Виктора Ремизова.