В Москве госпитализирован писатель Аркадий Арканов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Писатель-сатирик Аркадий Арканов госпитализирован в ЦКБ управления делами президента, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В настоящее время Арканов находится в обычной палате, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас писатель проходит обследование.

При вызове скорой он жаловался на боли в груди и на затрудненное дыхание. Пока медики не дают никаких прогнозов. Отмечается, что состояние больного удалось стабилизировать.

Аркадий Арканов родился 7 июня 1933 года. Он является автором более 20 произведений, в том числе сценариев для телевизионных фильмов. Спектакли по пьесам Арканова были поставлены в Московском театре сатиры.

Писатель также вел несколько телепрограмм, в том числе "Вокруг смеха" и "Белый попугай".