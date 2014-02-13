Непростой советский заключенный: 40 лет назад Солженицын покинул СССР

Александр Солженицын. Фото: ИТАР-ТАСС

40 лет назад был арестован писатель Александр Солженицын. Его обвинили в измене Родине и выслали из Советского Союза. Больше 20 лет он не был дома, и лишь в начале 1990-х писателю разрешили вернуться. Последние годы жизни нобелевского лауреата прошли в Троице-Лыково. О любимых местах писателя и малоизвестных фактах его биографии рассказывает сетевое издание M24.ru.

Книги жизни Солженицына

Александр Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске, но его детство и юность прошли в Ростове-на-Дону, где он учился в школе, а затем на физико-математическом факультете Ростовского государственного университета.

В 1940-м году он женится на Наталье Решетовской, но спустя год оставляет молодую супругу и уходит на фронт. За три года Солженицын из рядового становится капитаном, но до конца войны дойти ему не суждено. В переписке с другом он называет Сталина "паханом", а Ленина "Вовкой", за что в феврале 1945-го его арестовывают и доставляют с фронта в Москву, где приговаривают к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения.

Потом были лагеря – в Москве и Казахстане, лечение от рака в Ташкенте, позднее события, произошедшие в эти годы с писателем, легли в основу его знаменитых произведений "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус" и так далее.

Солженицын окажется в столице снова лишь в 1956 году, когда было отменено наказание для заключенных по 58-ой статье, но после селится под Владимиром и работает учителем в школе. Здесь он живет в избе у простой русской женщины Матрены Захаровой – героине из его будущего рассказа "Матренин двор", а в Москве бывает лишь наездами. В это время он снова начинает встречаться со своей первой и уже бывшей женой, которая за время скитаний мужа успела выйти замуж. Вскоре они во второй раз поженятся, однако писателю еще предстоит пожалеть об этом решении. Спустя годы он скажет: "Я в тюрьмах "пронизывал" человека, едва входящего в камеру, я ни разу не всмотрелся в женщину рядом с собой".

Но пока они после долгих лет разлуки счастливы. Жить в столицу писатель переберется в 1962 году, устроится работать в библиотеку, а спустя семь лет уединится на даче у Ростроповича в Жуковке, где много и плодотворно пишет. В 1970 году его застает известие о том, что ему присуждена Нобелевская премия "за нравственную силу произведений, возрождающих лучшие традиции русской литературы". В это время он уже два года добивается развода со своей женой, а сердце его принадлежит другой, но тоже Наталье, которая вот-вот должна родить ему ребенка. Ему было 50 лет, когда они познакомились, а ей - 29. В тот день, когда по радио передали новость о присуждении премии, Наталья Решетовская пыталась отравиться таблетками, но Солженицын успел спасти ее. После неудачной попытки самоубийства, жена все-таки дала ему развод.

Но до спокойной и размеренной жизни с Алей, как звал вторую супругу Солженицын, им было далеко. Началась методичная травля писателя, а в 1974 году его арестовывают и высылают. Первое время Солженицын с семьей живет в Цюрихе, потом путешествует по Европе, Канаде, но в итоге решает поселиться в США.

Примечательно, что все эти годы, начиная с жизни в деревне Рождество-на-Истье, писателя сопровождает подарок, сделанный его ленинградским помощником Леонидом Самутиным. Спутником Солженицына стал огромный письменный стол, чудом переживший Гражданскую войну и блокаду. Даже не стол, а целое архитектурное сооружение с выдвижным ящиком, с тумбами, полками, шкафами, арками и колоннами. Исторический и монументальный раритет переезжал с Солженицыным семь раз!

Александр Солженицын. Фото: ИТАР-ТАСС

Рождество

В 1965 году, сойдясь со своей первой женой во второй раз, Александр Исаевич покупает дачу в селе Рождество Наро-Фоминского района. Назвать этот домик дачей, состоящей из двух небольших комнат, кухни, террасы и небольшого земельного участка, по нынешним меркам нельзя. Но приобретение подобных домиков в деревне для простых людей, купивших их за свой счет, без государственных привилегий было невероятным счастьем.

Из всех достопримечательностей в селе была лишь каменная трехпристольная церковь Рождества Христова, построенная в 1867 году. В советские годы она была закрыта и долгое время находилась в запустении, почти на грани обрушения. Александр Исаевич любил прогуливаться по селу, любил бывать и у этой церкви. Он тепло отзывался о своем доме, ласково называя “Борзовкой”.

Солженицын писал: “Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья, особая включенность во всю окружающую природу! Домик почти каждый год затопляло, но я всегда спешил туда на первый же спад прилива, еще когда мокры были половицы и близко к крыльцу подходил вечерами язык воды из овражка. При холодных ночах вся вода утягивается в речку, оставляя на пойменных склонах и на овражке — крыши бело-стеклистого льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром проваливается большими кусками, будто кто идет по нему. В теплые же ночи воды в реке не мелеют, она не отступает, а звучно, громко всю ночь журчит. Да даже и днем не заглушают весеннюю реку машины с шоссе, мудрый звук ее журчания можно сидеть и слушать часами, от часа к часу”. Именно здесь в Рождестве были написаны “Один день из жизни Ивана Денисовича”, “Раковый корпус”, “Архипелаг ГУЛАГ”.

Спустя три года Солженицын знакомится с Натальей Светловой, ставшей впоследствии его супругой. На этой почве у писателя с первой женой происходит разрыв, закончившийся тем, что она просто выпроводила его из оформленного на нее дома. “Я летом 1971 года был лишен своего Рождества”, - писал он в своей книге “Бодался теленок с дубом”.

Нет уже того дачного домика, в котором жил Александр Исаевич Солженицын. Со слов местных жителей сгорел в 2005 году. Да и само Рождество на реке Истье имеет совершенно иной вид. Восстановлен Рождественский храм, на ремонт и обустройство, которого Александр Исаевич пожертвовал 14 тысяч долларов. А через село, на всем его протяжении проходит широкая асфальтовая дорога. Теперь Рождество превратилось в настоящий дачный поселок с большими деревянными и каменными домами-дачами, до которых из Москвы по Киевскому шоссе можно доехать на автомобиле всего за сорок минут.

Москва

Солженицын менял места жительства, но привычки его не менялись. Так, например, писатель не был гурманом, а иногда даже, чтобы не отрываться от творчества, варил себе пару картошек. Картофель он ел в любом виде: жареный, вареный, печеный. Солженицын предпочитал простую еду, вроде щей с котлетами, и не любил экзотических деликатесов и соленой пищи.

После путешествия в Японию в 1980-е годы остался под неприятным впечатлением от их еды и теплой водки.

Солженицын никогда не любил рестораны, предпочитая им столовые самообслуживания. В 1968 году по Москве прошел слух: в "Славянском базаре" часто появляется мужчина с девушками, выдающий себя за Солженицына. Тогда Александр Исаевич написал директору письмо: "Как мне стало известно, некий тип, посещая Ваш ресторан, выдает себя за меня, т.е. за писателя Солженицына, ведет себя развязно и провокационно. Большая просьба к Вам, если он вновь появится, – разоблачить и прекратить эту мистификацию". Мошенника поймали – он оказался заместителем директора театрального училища.

Писатель предпочитал пищу духовную. Одним из любимых музеев Солженицына в Москве, по словам его вдовы Натальи Солженицыной, был Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина:

- И Александр Исаевич еще со времен своей ифлийской юности (в 1939 году А.И. Солженицын поступил на заочное отделение Института философии, литературы и истории в Москве. Прервал обучение в 1941 году в связи с войной. – примечание редакции.), и я как москвичка очень любили этот музей на Волхонке. Для нас это было родное место. Когда в 1994 году мы вернулись из изгнания в Россию, то были потрясены тем, что культурная жизнь Москвы замерла: пустая консерватория, пустые музеи, в театры почти никто не ходит, хотя билеты тогда недорого стоили. ГМИИ с его детскими образовательными курсами, с Декабрьскими музыкальными вечерами был как свеча, которая еще теплилась в Москве. Возможно, это было субъективное впечатление, но с тех пор так и запомнилось: это место живое!

Александр Солженицын с женой Натальей Дмитриевной. Фото: ИТАР-ТАСС

Троице-Лыково

Когда Солженицын вернулся в Россию, правительство Москвы выделило ему участок в пожизненное пользование. Добротный кирпичный дом здесь был построен в соответствии со всеми пожеланиями хозяина, в нем много простора, света и тишины. В Троице-Лыкове Солженицын нашел то, что искал всю жизнь, – защищенное от посторонних "укрывище". Забор вокруг дачи и впрямь неприступный. По словам соседей, он остался еще с тех времен, когда участок принадлежал Кагановичу.

Местные поговаривали, что при жизни Солженицына журналисты толпились у ворот писательского дома чуть ли не ежедневно, но чтобы кого-то пустили внутрь – таких случаев припомнить не могут. Рассказывают даже, будто некие западные корреспонденты заказали воздушный шар и попытались перелететь над участком писателя с противоположной стороны Москвы-реки. Они хотели заснять дом сверху, но были задержаны еще на старте охраной села.

Солженицын считал, что писатель должен общаться с читателями через свои книги. На вопросы журналистов он отвечал редко, терпеть не мог сниматься, а пресс-конференции считал бессмысленными. Еще в 1962-м, взлетев на вершину славы, он заявил: "Я никакому корреспонденту, ни нашему, ни иностранному, интервью не дам и впредь давать не буду".

Донской монастырь

Среди любимых мест Солженицына - Донской монастырь и его территория, ставшая широко известным местом упокоения самых знаменитых людей прошлого. В частности, среди ранних надгробий некрополя обнаружены захоронения грузинских царей Давида (1688 год), Александра и Матвея (1711 год). Монастырь стал последней обителью для философа П. Чаадаева, поэтов М.Хераскова и А. Сумарокова. В 1930-е годы с Даниловского кладбища в Донской некрополь была перенесена могила художника В. Перова, в 2000 году здесь же были перезахоронены останки писателя И. Шмелева, а в 2005-м – философа И. Ильина и генерала А. Деникина. Одно из последних захоронений произошло в августе 2008-го года – на территории старинного некрополя Донской обители был погребен Александр Солженицын.

Так была исполнена последняя воля писателя, который за пять лет до смерти обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой предать его земле на территории Донского монастыря и получил на это его благословение. Александр Исаевич хотел быть похороненным рядом с Василием Ключевским, умершим в 1911 году. Солженицын считал себя последователем этого знаменитого русского историка. Также, по словам вдовы писателя, он высоко чтил патриарха Тихона, чьи мощи здесь покоятся, и он с юности очень любил бывать здесь.

Оксана Загребнева