Названы лауреаты литературной премии "Ясная Поляна"

Во вторник, 8 октября, названы лауреаты ежегодной литературной премии "Ясная Поляна". В номинации "XXI век" победил роман "Лавр" Евгения Водолазкина. Лауреатом почетной номинации "Современная классика" признано произведение о Великой Отечевтенной войне "Горячий снег" Юрия Бондарева. В номинации "Детство, отрочество, юность" лавры победителя достались Юрию Нечипоренко за книгу о советском детстве "Свистеть и смеяться".

По словам Евгения Водолазкина, "Лавр", повествующий о Боге и человеке, он посвятил супруге – самому первому и критичному своему читателю, сообщает РИА Новости.

На награду в данной номинации также претендовали произведения "Идиот нашего времени" Александра Кузнецова-Тулянина, "Праздничная гора" Алисы Ганиевой, "Информация" Романа Сенчина, "Четыре с лишним года. Военный дневник" Олега Рябова и "Тетя Мотя" Майи Кучерской.

Размер денежной премии в номинации "XXI век" составил 750 тысяч рублей. Лауреату в номинации "Современная классика" положено 900 тысяч рублей. Победитель в номинации "Детство, отрочество, юность" получает 300 тысяч рублей.

Напомним, премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого. Жюри выбирает из российских авторов тех, чьи произведения сохраняют традиции классической литературы и одновременно обозначают актуальные тенденции современной русской литературы.