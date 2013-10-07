Дэвид Митчелл и Александр Роднянский об успехе "Облачного атласа"

Писатель Дэвид Митчелл рассказал об успехе "Облачного атласа"

В сентябре в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в парке "Музеон" прошли публичные дискуссии с популярными писателями. В одной из встреч приняли участие Дэвид Митчелл и Эви Уайлд, а также продюсер Александр Роднянский. Речь шла о литературе, знаменитых экранизациях великих романов, а также о работе над книгой и фильмом "Облачный атлас". Сетевое издание М24.ru поводило прямую трансляцию мероприятия.

Дэвид Митчелл

Дэвид Митчелл (родился в 1969) – английский писатель, произведения которого переведены на 25 языков и пользуются огромной популярностью. В 2007-ом журнал "Тайм" включил его в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Митчелл окончил Университет Кента и получил ученую степень в области английской и американской литературы, после чего переехал на год на Сицилию, а потом 8 лет прожил в Японии. В Хиросиме он преподавал английский язык японским студентам. Там же познакомился со своей будущей женой - японкой Кэйко, которая родила ему двух детей.

Его дебютный роман "Литературный призрак" (1999), смог составить конкуренцию книгам общепризнанных столпов английской прозы Антонии Байетт, Лоуренса Норфолка и Рейчел Каск. Роман выиграл премию John Llewellyn Rhys Prize (За лучшую британскую книгу, написанную автором моложе 35 лет) и был номинирован на Guardian First Book Award. Причем, в отличие от многих начинающих авторов, которые строят сюжет своих первых книг на спекуляциях вокруг личного опыта, Дэвиду удалось создать невероятно убедительное повествование, представляющее собой сплав историй, происходящих одновременно в разных частях света от Окинавы до Монголии и дальше - к пред-миллениумному Нью-Йорку. Подобная широта взглядов и манера изложения автора разительно отличается от современных тенденций в английской литературе.

Второй роман "Сон №9" (2001) - о поисках японским тинейджером своего отца в современном Токио - был номинирован на James Tait Black Memorial Prize и вошел в шорт-лист самой престижной английской премии Man Booker.

В "Облачном атласе" (2004) Митчелл решил вернуться к традициям нарратива своего первого романа и варьированию жанров от научной фантастики до исторических зарисовок. Награды не заставили себя ждать: роман получил British Book Literary Fiction Award, был назван British Book Awards Richard & Judy Best Read of the Year и номинировался на премию "Букер", а сам автор получил звание "Лучший молодой британский писатель" от влиятельной ассоциации Granta. В 2012 году роман Митчелла "Облачный атлас" был экранизирован.

В 2006 году выходит "Черный лебедь Грин", номинировавшийся на многочисленные премии, а в 2010 году издается пятый роман Митчелла "Тысяча осенних дней Якова де Зэт", названный лучшей книгой года по версии Time Magazine. Это история молодого голландца, жившего в 18 веке. Решив побывать в Японии для быстрого обогащения, герой романа на долгие годы вынужден будет остаться в этой далекой стране, где найдет и потеряет любовь, а также пройдет множество таинственных испытаний.

Сейчас Дэвид Митчелл живет со своей семьей в городе Корк (Ирландия) и пишет новую книгу: исторический роман, в котором он планирует сопоставить Японию времен правления сегунов и наполеоновскую Европу.

Александр Роднянский

Александр Роднянский (родился в 1961) - продюсер, телевизионный менеджер, президент фестиваля "Кинотавр". Родился в семье кинематографистов, окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская режиссера Феликса Соболева). Начинал в качестве режиссера-документалиста. Среди его работ - "Усталые города", "Миссия Рауля Валенберга", "Свидание с отцом", дилогия "Прощай, СССР".

В начале 90-х работал продюсером и режиссером ведущего на немецком телеканале ZDF. Вернувшись на Украину, Роднянский на базе ранее государственного первого канала создал телеканал "1+1", который стал одним из лидеров украинского телевидения. В 2004 году Роднянский возглавил весь телевизионный холдинг "СТС Медиа". Некоторое время руководил телеканалами РЕН и "Пятый канал".

Роднянский — продюсер более 30 художественных фильмов и 20 сериалов, в числе которых картины "Восток-Запад" (1999 год), "Водитель для Веры" (2004), "9-я рота" (2005), "Питер FM" (2006), "Жара" (2006), "Обитаемый остров" (2008 год). В 2012 году Роднянский совместно с Робертом Родригесом продюсирует съемки сиквелов "Город Грехов" и "Мачете". Является сопродюсером фильма "Облачный атлас".

Александр Роднянский является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел", российской киноакадемии "Ника", Правления Академии Российского Телевидения, ассоциированным членом Международного Совета Национальной Академии телевизионного искусства (США), заслуженным деятелем искусств Украины, председателем жюри Таллинского и Ереванского кинофестивалей, фестиваля Артдок/Москва. Лауреат трех премий Российской Академии кинематографических искусств "Ника", Лауреат премии Европейской Киноакадемии "Феликс", двукратный лауреат премии Академии Российского телевидения ТЭФИ в категории "Лучший телевизионный продюсер". Два фильма продюсера Александра Роднянского были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Роман "Облачный атлас"

Роман "Облачный атлас" (2004) состоит из шести историй, проводящих читателя от тихоокеанских островов в XIX веке в далекое постапокалиптическое будущее. Каждый рассказ представлен историей, которая читается (или наблюдается) главным героем следующего рассказа. Первые пять историй прерываются в самый неожиданный момент. После шестой истории, другие пять историй продолжают рассказываться с момента остановки и до конца, в обратном хронологическом порядке, и каждая заканчивается чтением или наблюдением главным героем предыдущей работы в этой цепи. В конце концов, читатели оказываются там, где они были в самом начале: в девятнадцатом веке в южной части Тихого океана.

Митчелл о своей книге:

"Буквально все главные герои, за исключением одного, являются реинкарнацией одной и той же души в различных телах на протяжении всего романа, идентифицируемых по родимому пятну. Это просто символ действительной универсальности человеческой природы. Облако относится к постоянно меняющимся проявлениям атласа, который является неизменной человеческой природой, которая всегда остается и всегда будет оставаться таковой. Так что темой книги является жажда, с которой люди охотятся на отдельных лиц, группы — на группы, народы — на народы, племена — на племена. Я просто взял эту тему и в некотором смысле переродил ее в другом контексте".

Фильм "Облачный атлас"

Экранизация романа "Облачный атлас" (2012), главные роли в которой исполнили голливудские звезды – Том Хэнкс, Холли Берри, Хью Грант – собрала многомиллионную аудиторию во всем мире. Мозаика из шести историй, последовательная череда реинкарнаций и поиски героев истинного предназначения в жизни, покорили сердца зрителей.

Роман был экранизирован режиссерами Томом Тыквером и Ланой и Эндрю Вачовски на студии "Бабельсберг" в Германии. Интересно, что Тыквер и Вачовски снимали фильм параллельно, используя отдельные съемочные группы. Если тандем работал в основном над съемками эпизодов из будущего и историей XIX века, то Тыквер занимался режиссурой сюжетов, разворачивающихся в нашем времени, в 30-х и 70-х годах.

Бюджет фильма составил более 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что часть этой суммы была получена от Warner Bros, основной фонд сформирован из независимых источников. Таким образом, "Облачный атлас" является одним из самых дорогих независимых фильмов всех времен.

Картина была номинирована на два десятка премий и наград и 7 из них получила. Несмотря на это мнения критиков о фильме разделились. Вот лишь несколько рецензий:

"Потрясающий, грандиозный романтико-философский спектакль с впечатляющим актерским составом. К сожалению, американская публика не поняла значимости этой ленты, и сборы оказались невысокими", - Франк Крис Карпентер, Movie Dearest.

"Облачный Атлас" гораздо легче смотреть, чем его описать. Это действительно необычное кинематографическое достижение", - Дэвид Каплан, Kaplan vs. Kaplan.

"Роскошная графика и смелые решения, но квази-глубокий "космический" смысл не стоит выеденного яйца", Рафер Гузман, Newsday.

"Облачный атлас" основан на мастерской концепции, но посредственен в исполнении. Три из шести историй работают, в то время как остальным трем не хватает эмоциональной глубины, необходимой для трехчасового фильма", - Кевин МакКарти, NerdTears.com.

Сам Митчелл написал статью в The Wall Street Journal под названием "Переводя "Облачный Атлас" на язык кино", где отметил, что остался доволен конечным результатом работы режиссеров как удачным переводом.

Эви Уайлд

Эви Уайлд (родилась в 1980) — британская писательница, владелица небольшого книжного магазина в районе Пекхэм на юго-востоке Лондона. За свой дебютный роман After the Fire, a Still Small Voice Эви Уайлд удостоена литературных премий Джона Ллевелина Райса и Бетти Траск. В 2011 году Эви была признана одной из двенадцати лучших молодых британских писателей, по версии программы Culture Show на BBC, а в 2013 году она вошла в число лучших писателей десятилетия по версии журнала GRANTA. Кроме того, в разные годы она становилась номинантом премии "Оранж", премии Союза Писателей Великобритании и международной премии IMPAC Дублин.

"Оставив Хедленд позади" — это первая публикация творчества Эви Уайлд на русском языке. Рассказ представляет собой отрывок из ее нового романа All the Birds, Singing, опубликованного в Великобритании в июле 2013 года.

Имена, фильмы и книги, упомянутые в лекции

Том Тыквер (р. 1965) - немецкий режиссер, сценарист, композитор. Мировую известность ему принес фильм "Беги, Лола, беги" (1998). Также он снял фильмы "Принцесса и воин", "Рай", "Парфюмер: История одного убийцы" по мотивам знаменитого романа Зюскинда. Том Тыквер пишет музыку не только для своих, но и других фильмов.

Лана (урожденный Лоуренс "Ларри" Вачовски) и Эндрю Вачовски - американские режиссеры, продюсеры и сценаристы, получившие известность как Братья Вачовски после создания культовых фильмов "Связь" и трилогии "Матрица". В 2003 году Ларри Вачовски начал появляться на светских мероприятиях как женщина под именем Лана Вачовски, а в прошлом году она рассказала о трудностях трансгендерного перехода.

Фильм "Алчность" (1924) режиссера Эриха фон Штрогейма - снят по роману "Мактиг" (1899) Фрэнка Норриса. Данная экранизация считается классикой немого кино. Фрэнк Норрис - американский писатель и журналист периода "прогрессивной эры", одним из первых принёсший французский натурализм в американскую литературу.

"Мост короля Людовика святого" - фильм режиссёра Мэри МакГакиан, снявшей на основе одноименного романа Торнтона Уайлдера драму о якобы имевших место событиях в Перу XVIII века.

Джим Бродбент (р. 1949) – британский актер кино, театра и телевидения, лауреат премий "Оскар" (2002), "Золотой глобус" (2002, 2008) и BAFTA (2002, 2007), двукратный номинант на премию "Эмми" (2002, 2007). Джим Бродбент является одним из самых востребованных и разносторонних актеров современного британского кинематографа. Российскому зрителю он известен, прежде всего, своими ролями в фильмах: "Мулен Руж!", "Айрис", "Дневник Бриджит Джонс", "Облачный атлас" и серии фильмов "Гарри Поттер".

"Звездные войны" - культовая, эпическая, фантастическая сага, включающая в себя 6 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной "Звездных войн", задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов и позднее расширенной. Сага, а в особенности первые кинофильмы, оказали огромное влияние на современную западную культуру, вошли в число шедевров научно-фантастического кино, и по разным опросам даже признавались лучшими за всю историю кинематографа.

Баз Лурман - настоящее имя Марк Энтони Лурман ( (р.1962) — австралийский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Был номинирован на "Оскар" за фильм "Мулен Руж!". Также выдвигался на премии "Тони" и "Золотой глобус". В 1992 году Лурман дебютировал в качестве режиссера с фильмом "Строго по правилам", снятого по одноименной театральной постановке. С этого фильма началась "трилогия красного занавеса" Лурмана, продолжившаяся фильмами "Мулен Руж!" и "Ромео + Джульетта". В этом году вышла его экранизация романа Фицджеральда "Великий Гэтсби" в формате 3D. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган, Тоби Магуайр и Айла Фишер.

Дастин Хаффман (р. 1937) — американский актер театра и кино, режиссер и продюсер. В копилке ролей актера множество ярких персонажей: застенчивый девственник Бенджамин Брэддок из "Выпускника", калека-вор "Крысеныш" Риццо в "Полуночном ковбое", седой чудаковатый старик Джек Крэбб из "Маленького большого человека", юморист Ленни Брюс в "Ленни", Карл Бернстин из "Всей президентской рати", невостребованный актер Майкл Дорси, вынужденный переодеваться в женщину в "Тутси", и даже марафонец Томас Леви из одноименного фильма. Однако наибольшую славу Хоффману принесли две "оскароносные" роли: разведенный отец Тед Крамер из социальной драмы "Крамер против Крамера" и аутист Рэймонд Бэббит в "Человеке дождя".

Чарльз Диккенс (1812—1870) — английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. Самые знаменитые романы Диккенса (печатались отдельными выпусками с продолжением): "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Дэвид Копперфильд", "Большие надежды", "Повесть о двух городах".

Дэн Браун (1964) - американский писатель, журналист, музыкант. Из-под его пера вышли такие знаменитые произведения, как "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны", рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах. Его роман "Цифровая крепость" раскрывает тайны криптографии и Агентства национальной безопасности США.

"Сумерки" - популярная серия романов американской писательницы Стефани Майер. С 2005 по 2010 год официально вышло 5 книг, еще одна в незаконченном виде появилась в интернете. Каждая из книг описывает события, происходящие с девушкой по имени Белла Свон, которая влюбилась в вампира. Все 4 части стали бестселлерами и переведены на 37 языков мира, в том числе на русский. Книги были экранизированы, главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.

"50 оттенков серого" (2011) - эротический роман британской писательницы Э. Л. Джеймс, ставший бестселлером во многих странах. "50 оттенков серого" появились из фанфика на основе серии "Сумерки". Главными героями выступали персонажи Стефани Майер — Эдвард Каллен и Белла Свон. В книге содержатся сцены откровенного сексуального характера, в том числе с БДСМ. Роман стал рекордсменом по скорости продаж, обогнав серию романов о Гарри Поттере и "Сумерки". Книга стала первой частью трилогии, позже были опубликованы продолжения — "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы". В настоящее время готовится экранизация книги. На главнее роли утверждены английский актер Чарли Ханнэм и американская актриса и модель Дакота Джонсон.

