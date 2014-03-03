Завершен прием работ претендентов на премию "Большая книга"

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершен прием работ на соискание литературной премии "Большая книга" девятого сезона. В список номинантов попали авторы 359 книг и рукописей.

В числе номинантов – начинающие литераторы и известные писатели. В список включены Николай Переяслов, Владислав Отрошенко, Юрий Арабов, Игорь Свинаренко, Константин Арбенин, Леонид Жуховицкий, Владимир Бондаренко, Светлана Алексиевич, Юрий Буйда, Дмитрий Липскеров, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Александр Подрабинек, Владимир Шаров, Анатолий Курчаткин, Илья Бояшов, Виталий Третьяков, Шамиль Идиатуллин и другие авторы. Некоторые из них уже были в числе финалистов и лауреатов премии "Большая книга".

География конкурса обширна: рукописи поступали из Татарстана, Башкортостана, Архангельской, Белгородской, Иркутской, Московской, Ростовской, Омской, Тюменской, Волгоградской, Оренбургской, Челябинской, Брянской, Нижегородской, Свердловской, Магаданской, Вологодской, Курганской, Тульской, Самарской областей, Красноярского, Ставропольского, Хабаровского, Алтайского, Пермского, Краснодарского краев, отметили организаторы проекта.

Работы на соискание премии принимались с 1 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года. В апреле объявят лонг-лист премии, имена финалистов назовут в мае.

Совет экспертов литературной премии "Большая книга" возглавил писатель Михаил Бутов. Члены совета - ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, заместитель заведующего отделом прозы журнала "Новый мир" Ольга Новикова, литературный обозреватель Юлия Рахаева, главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев.

В девятом сезоне в совете экспертов появился новый участник — 26-летний критик, поэт и переводчик Лев Оборин.

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается уже восемь лет, с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда, уступающая лишь Нобелевской премии по литературе, - 6,1 миллиона рублей. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих.

Существуют также специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий". Лауреатами премии становились писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Маканин, Владимир Сорокин.