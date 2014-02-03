Объявлен состав совета экспертов литературной премии "Большая книга"

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 3 февраля, стал известен состав совета экспертов национальной литературной премии "Большая книга". Его возглавил писатель Михаил Бутов.

Членами совета стали ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, заместитель заведующего отделом прозы журнала "Новый мир" Ольга Новикова, литературный обозреватель Юлия Рахаева, главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев.

"В девятом сезоне в совете экспертов появился новый участник — 26-летний критик, поэт и переводчик Лев Оборин", - отметили организаторы проекта.

Добавим, что прием работ авторов завершится 28 февраля. В апреле объявят лонг-лист премии, имена финалистов назовут в мае.

Премиальный фонд "Большой книги" составит 6,1 миллиона рублей.

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается уже восемь лет, с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда, уступающая лишь Нобелевской премии по литературе, - 6,1 миллиона рублей. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих.

Существуют также специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий". Лауреатами премии становились писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Маканин, Владимир Сорокин.