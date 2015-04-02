В ЗИЛе отметят 210-летие Ханса Кристиана Андерсена

Фото: zilcc.ru

С 2 по 30 апреля в ЗИЛе пройдет масштабный фестиваль Ханса Кристиана Андерсена, посвященный 210-летию писателя. Пройдут выставки, кинопоказы, театральные спектакли, лекции, игры и многое другое, сообщает пресс-служба Культурного центра.

Фестиваль откроет выставка "Андерсен в работах русских иллюстраторов", участниками которой станут такие отечественные художники, как Борис Диодоров, Сергей Крестовский, Елена Абдулаева. Экспозиция стартует 2 апреля. В тот же день можно будет увидеть фильм Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви", в основу которого легла биография писателя, творчество которого отвергли коллеги.

В рамках детской программы фестиваля покажут спектакли "Снежная королева", "Переполох в стране сказок", "Дюймовочка". Ребята в возрасте 7-11 лет смогут принять участие в квесте по творчеству Андерсена, на котором проверят свою сообразительность и эрудицию.

Взрослые тоже не заскучают на празднике, посвященном сказочнику: им предстоит примерить на себя роль участника игры "Что? Где? Когда?". Кроме того, в ЗИЛе пройдут лекции, посвященные творчеству Андерсена.

Фестиваль Ханса Кристиана Андерсена завершится "Мульт-Weekend’ом". В Культурном центре два дня будут показывать мультики, снятые по сказкам Андерсена – от советских до диснеевских и даже японских.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.