Лекции недели: "Веселый Роджер" и улучшение памяти

На этой неделе M24.ru подобрал столичные лекции, на которых можно узнать все о "Веселом Роджере", правильном питании, авторских правах, работе мозга и улучшении памяти.

Вторник, 18 марта

Еще знаменитый древнегреческий врач Гиппократ говорил: "Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты болеешь". На практикуме для питающихся осознанно обсудят проблемы безопасности продуктов. На практической части гости узнают полезные рецепты, смогут продегустировать проростки семян и поучаствуют в приготовлении полезных сладостей.

Место: Центр экономии ресурсов на "Флаконе", Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 26

Время: 19:30

Стоимость: 300 рублей

Что можно узнать на лекции: как правильно питаться и не болеть

Среда, 19 марта

Часто у автором музыкальных произведений (контента) возникает множество сложностей с правами. И бывает сложно определить, что относится к лицензионному музыкальному контенту. На лекции расскажут, какие бывают лицензии и сколько они стоят, с какого момента произведение становится лицензионным музыкальным контентом и как на нем заработать. Также слушатели узнают, как работают организации по защите лицензионного контента. Обо всем этом расскажет лектор, эксперт по юриспруденции Игорь Филипенков.

Место: Арт-этаж "Шоколадная фабрика", Рабочая улица, дом 38

Время: 19.00

Стоимость: 200 рублей

Что можно узнать на лекции: как защитить авторские права и заработать на своем контенте

Четверг, 20 марта

Благодаря эволюции появились люди, и стало это возможным ,в первую очередь, благодаря изменению мозга. Когда начался рост мозга у наших с вами предков и как он протекал; возможно ли, что развитие любви является "побочным эффектом" увеличения мозга; почему уже 200 тысяч лет назад мозг у предков был практически такой же, как у людей сегодня, - на эти и многие другие вопросы ответит доктор биологических наук Александр Марков.

Место: DI Telegraph, улица Тверская, дом 7

Время: 19.30

Стоимость: 350 рублей

Что можно узнать на лекции: как изменился наш мозг благодаря эволюции, и как он работает

Пятница, 21 марта

Порой нам бывает трудно быстро запомнить какую-нибудь важную вещь, и мы либо забываем о ней, либо тратим уйму времени на запоминание. Гости лекции узнают, как без особых усилий запоминать любую информацию, как тренировать память и управлять ею, как избежать ошибок при запоминании и как усвоить большие объемы иностранных слов. Обо всем этом расскажет эксперт по совмещению методик скорочтения и мнемотехники Павел Палагин.

Место: Тренинговый центр "К мечте", улица Новая Басманная, дом 10, стр. 1

Время: 19.00

Стоимость: 100 рублей

Что можно узнать на лекции: как научиться правильно и легко запоминать