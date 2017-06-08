Форма поиска по сайту

Новости

08 июня 2017, 19:39

Общество

Похищенный пиратами российский моряк освобожден

Фото: AP/Farah Abdi Warsameh

Похищенный в мае у берегов Нигерии российский моряк освобожден, сообщило посольство РФ в африканской стране на своей странице в сети Twitter.

Россиянина освободили из пиратского плена 8 июня. Он был похищен с судна С. Жимантаса вместе с другими членами экипажа 17 мая в Гвинейском заливе.

Ранее сообщалось, что пираты похитили членов экипажа судна, шедшего у берегов Нигерии. Подобные нападения происходят в Гвинейском заливе регулярно.

