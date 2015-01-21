Пирамиду Хеопса закроют на реставрацию

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Знаменитую пирамиду Хеопса закрывают на реставрацию. Сооружение нуждается в ремонте из-за памятных надписей, которыми иностранные туристы исписали памятник архитектуры, сообщает ТАСС.

В этом неблаговидном деле поучаствовали путешественники со всего мира. Примечательно, что первые надписи были оставлены на пирамидах еще в XIX веке. В большинстве случаев туристы пишут на стенах пирамиды ручками, мелом или маркерами.

Работы проведут и внутри пирамиды - там заменят систему освещения, которая была установлена 15 лет назад, во время предыдущей реставрации.

Отметим, что три года назад открылась для посещения туристов пирамида Хефрена, вторая по размеру среди пирамид Гизы.

Всего ансамбль насчитывает три сооружения - пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Самой большой из них является первая. Долгое время памятник архитектуры являлся самым высоким зданием в мире. Ее высота составляет около 139 метров.

Пирамида Хеопса была построена в третьем тысячелетии до нашей эры.