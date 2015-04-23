Форма поиска по сайту

Новости

23 апреля 2015, 19:38

Политика

Актеры выступают против ремонта здания театра на Таганке

Актеры театра на Таганке выступили против масштабного ремонта. Сотрудники провели пикет у здания. Они утверждают, что театр находится в удовлетворительном состоянии, а строительные работы только лишат труппу возможности играть спектакли на родной сцене, передает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Апексимова, с марта этого года занимающая должность директора Театра на Таганке, планирует переезд на новую площадку.

Апексимова, ранее являвшаяся директором в Театре Романа Виктюка, прокомментировала свой уход на пресс-конференции в апреле: "Я сделала все, что считала нужным и что мне интересно. Больше перспектив для себя я в этом театре не вижу". Напомним, что сейчас здание ДК имени И.В. Русакова, в котором размещается Театр Романа Виктюка, находится на реконструкции. Как сообщили M24.ru в пресс-службе, он откроется к началу нового сезона.

В ближайших планах нового директора "Таганки" – навести порядок в театре. Это касается и репертуара, и самого здания. О том, что зданию Театра на Таганке требуется ремонт и дополнительное обследование конструкций, сообщил заместитель главы департамента культуры Москвы Дмитрий Ипатов. "Театр сейчас играть спектакли не может, потому что негде, и надо начинать реконструкцию", – сказала Апексимова на пресс-конференции.

С приходом Ирины в Театр на Таганке в административном штате произошли изменения. Апексимова ранее рассказала, что приводит с собой свою команду – профессионалов, которым она доверяет. "То же самое сейчас происходит и в Театре Романа Виктюка – новый директор приведет свою новую команду, на которую он будет опираться", – сказала Апексимова. По ее словам, она и те люди, которые занимали административные должности "Таганки", разошлись по соглашению сторон.

Тем временем профсоюзная организация Театра на Таганке утверждает, что новый директор заставляет людей подписывать заявления об уходе.

Главное

