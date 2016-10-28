Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 21:01

Город

Человек попал под поезд на станции Окружная МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Человек попал под поезд в районе станции Окружная Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном аккаунте МЦК в Telegram.

Отмечается, что мужчина переходил пути в неположенном месте. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Сообщалось, что мужчина выжил, однако затем, стало известно, что он скончался от полученных травм.

На месте ЧП работают спецслужбы и бригада скорой помощи.

Из-за инцидента электропоезда на МЦК ходили с увеличенными интервалами. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Поезда следуют каждые 12 минут.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) запустили 10 сентября. В настоящий момент на Московском центральном кольце открыто 28 транспортно-пересадочных узлов из 31, с шести из них можно совершить пересадку на платформы радиальных направлений железнодорожных магистралей.

Станцию Коптево откроют 31 октября. Оставшиеся две станции – Панфиловскую и Зорге – откроют в ноябре. Точные даты пока неизвестны.

У 17 станций МЦК организуют перехватывающие парковки. Стоянки будут вмещать всего порядка 3,5 тысячи машино-мест. Сегодня парковки обустроены уже у четырех станций новой магистрали, еще одна городская парковка есть у станции Автозаводская.

Пока они бесплатные, однако в дальнейшем будут работать в том же режиме, как и перехватывающие парковки у метро.

