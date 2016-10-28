Человек попал под поезд на станции Окружная МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Человек попал под поезд в районе станции Окружная Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном аккаунте МЦК в Telegram.

Отмечается, что мужчина переходил пути в неположенном месте. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Сообщалось, что мужчина выжил, однако затем, стало известно, что он скончался от полученных травм.

На месте ЧП работают спецслужбы и бригада скорой помощи.

Из-за инцидента электропоезда на МЦК ходили с увеличенными интервалами. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Поезда следуют каждые 12 минут.