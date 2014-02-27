МВД предлагает установить норму промилле для пешеходов

Для пешеходов может появиться норма промилле

Полицейские смогут проверять на наличие алкогольного опьянения любого гражданина, совершившего административное правонарушение. Такой проект подготовило МВД. Новая статья может появиться в административном Кодексе.

Однако как будет оцениваться состояние опьянения человека, и будет ли учитываться погрешность прибора – пока непонятно, заявил в эфире радио "Москва FM" председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов

"Для водителей эта норма определена погрешностью прибора. Если он не пил, прибор может показать 0,16 промилле. Но какое отношение эта цифра имеет к пешеходам - я не понимаю", - сказал он.

По словам Соколова, для людей показатель степени опьянения составляет 0,5 промилле, но как она будет влиять на поведение человека – тоже пока не ясно. "Одному нужно выпить бутылку водки, чтобы опьянеть, а другому – рюмку", - считает он.

"До принятия этой инициативы нужно еще уточнить многие параметры. Я надеюсь, что Госдума пересмотрит эти жесткие требования", - говорит эксперт.

Отметим, что отягчающим обстоятельством при избрании наказания для провинившегося может стать даже выпитая кружка пива, если при "продувке" у него обнаружится 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Такая же норма минимально допустимого алкоголя в организме действует сейчас в отношении водителей.

В проекте, в частности, указываются "основания" для проверки пешеходов на состояние алкогольного опьянения: "резкий запах алкоголя изо рта", "неустойчивость при ходьбе", "отчетливые нарушения координации движения", "фрагментарность высказываний", "резкое изменение окраски кожных покровов, потливость, слюнотечение, расширение зрачков", "не соответствующее обстановке поведение", а "также неправильная оценка ситуации" или "возбуждение с агрессивными действиями и неадекватными высказываниями", уточняет газета "Ъ".

Когда поправки будут внесены в Госдуму, пока неизвестно, документ должен пройти согласование в правительстве.