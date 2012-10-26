Форма поиска по сайту

26 октября 2012, 16:23

Город

На Люблинской улице уже месяц перекопана пешеходная дорожка

Фото: Читатели M24.RU

На Люблинской улице рядом с домом № 120 уже целый месяц перекопана пешеходная дорожка. По словам читателей M24.RU, никакие работы в настоящий момент не ведутся. Сроки окончания работ также не указаны. Людям приходится идти по проезжей части.

"В утренние и вечерние часы пик, в сумерках, в дождик данная дорога становится настоящим испытанием как для пешеходов (особенно с маленькими детьми и с колясками) так и для автомобилистов",- пишут местные жители. При этом, перекопали пешеходную дорожку коммунальщики еще в сентябре.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.RU.

пешеходы нарушения ремонт ремонт дорог ремонт дворов новости читателей московский папарацци

