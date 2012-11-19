ГИБДД обяжет пешеходов и водителей светиться в темное время суток

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД предлагает внести изменения в правила дорожного движения.

Согласно поправкам, обязательными аксессуарами пешеходов должны стать светящиеся в темноте браслеты или брелоки, а водители в темное время суток будут обязаны носить светоотражающие жилеты, пишет "Российская газета".

В частности, пешеходам придется носить световозвращающие элементы при движении по обочинам или дорогам в сумерках или ночью, а водителей обяжут надевать жилеты, если им понадобилось выйти из машины на дорогу или обочину.

В ГИБДД объясняют необходимость нововведений большим количеством жертв в результате ДТП.

Так, согласно статистике, только за 9 месяцев 2012 года в 43 тысячах аварий с пешеходами на дорогах страны погибли более 5 тысяч человек и получили ранения почти 40,5 тысяч. На пешеходных переходах произошло более 11 тысяч аварий, в которых погибло 727 человек.