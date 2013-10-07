В Москве установят датчики контроля за пешеходами и велосипедистами

Фото: M24.ru

Центр организации дорожного движения объявил открытый конкурс на разработку проекта системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в столице.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет подготовить пакет документов для создания системы, которая позволит считать количество пешеходов, велосипедистов и участников массовых мероприятий в заранее обозначенных местах.

Всего предполагается закупка 8 комплектов велосипедных датчиков, 16 датчиков пешеходов, 7 приборов, которые смогут фиксировать и пешеходов, и велосипедистов, и 33 датчика для подсчета участников массовых мероприятий.

Специальные датчики планируется установить на велосипедных дорожках "Марьино-Капотня", "Беляево-Чертаново", "Музеон-Фили". Пешеходные датчики установят на Тверской улице на протяжении от Газетного переулка до Лесной улицы, а также на Большой Никитской на пересечениях с Газетным переулком и Тверским бульваром.

Кроме того, предполагается установить датчики присутствия людей на массовых мероприятиях в парке имени Горького.

Максимальная цена контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Заявки принимаются до 14 октября. Проведение аукциона назначено на 18 октября 2013 года.