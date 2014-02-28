В России вступили в силу новые требования к пешеходным переходам

Фото: ИТАР-ТАСС

В России 28 февраля вступили в силу новые правила по оборудованию пешеходных переходов. Соответствующие поправки ГИБДД утверждены Росстандартом, сообщает пресс-служба МВД России.

Теперь пешеходные переходы будут оснащены искусственными неровностями и разметкой бело-желтого цвета, ограждениями, светофором с кнопкой и дорожными знаками на щитах желто-зеленого цвета.

"Особое внимание уделено улично-дорожной сети около образовательных организаций - в частности, к мероприятиям, которые раньше относились к рекомендуемым, теперь будет применен требовательный характер", - говорится в сообщении.

А также будет упорядочено движение велосипедов и и пешеходов. "Вводятся новые дорожные знаки и разметка для применения на велосипедных дорожках и полосах, а также на пешеходных дорожках", - добавили в МВД.

Кроме того, в Москве "зебры" без светофоров будут лишь в тех местах, где есть только одна полоса движения. На всех дорогах с двумя полосами движения появятся переходы со светофорами, а на дорогах от трех и более полос построят либо подземные, либо надземные переходы. А трамвайные остановки оборудуют знаками "пешеходный переход".