В столице создали 60 новых пешеходных переходов по программе "Моя улица"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В ходе программы благоустройства "Моя улица" в столице создали 60 новых пешеходных переходов. Об этом mos.ru заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, также повысилась пропускная способность московских улиц. При этом общее количество проезжающих автомобилей не уменьшилось.

"В два раза увеличилась пропускная способность на Малой Никитской улице перед перекрестком с Тверским бульваром. Благодаря организации упорядоченного парковочного пространства на Новослободской улице, удалось увеличить ее пропускную способность на 20 процентов", – рассказал заммэра.

Реконструкция улиц помогла снизить количество аварий. "Число ДТП после реконструкции на улице Новослободской снизилось на 28 процентов, на Малой Никитской – на 43 процента, на Спиридоновке — на 67 процентов", – заявил Ликсутов.

Две недели назад в столице стартовал новый этап благоустройства по программе "Моя улица". Сейчас началась реконструкция инженерных магистралей на Садовом кольце, которые не проходили капитальный ремонт более 50 лет и находятся в ветхом состоянии.

Отметим, программа благоустройства "Моя улица" реализуется с учетом мнения москвичей. На первом ее этапе в проекте "Активный гражданин" жители столицы решили, какие элементы необходимо включать в обновление улиц различного типа.

Так, в стандарт благоустройства магистралей вошли навигация, приведение в порядок "народных троп", остановок общественного транспорта, установка дополнительной уличной мебели и озеленение территорий.