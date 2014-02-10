Форма поиска по сайту

Новости

10 февраля 2014, 00:09

Сотрудник полиции сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве сотрудник полиции сбил женщину на пешеходном переходе с неработающим светофором. Пострадавшая госпитализирована.

"В воскресенье в 11.30 на улице Свободы, дом 1 участковый уполномоченный полиции по ОМВД России по Головинскому району Москвы, младший лейтенант полиции на личном автомобиле Skoda сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу при неработающем светофоре", - рассказал РИА Новости сотрудник столичного главка МВД.

Пострадавшая госпитализирована с закрытым переломом правой голени и ушибом грудной клетки. По словам сотрудника пресс-службы, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии полицейский был трезв.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

