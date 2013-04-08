В крови водителя, сбившего трех человек на переходе, нашли алкоголь

Экспертиза выявила в крови водителя автомобиля Ford, который в воскресенье сбил на северо-востоке столицы трех человек, наличие алкоголя.

"У сбившего вчера троих на пешеходном переходе в СВАО и виновного в гибели беременной женщины, выявлено 0,6 промилле алкоголя", - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Кроме того, стало известно, что после ДТП водитель скрылся, но через 20 минут был задержан, передает РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло вечером в воскресенье на проезде Шокальского возле дома № 36, корпус 2. Автомобиль сбил людей на неконтролируемом пешеходном переходе.