27 ноября 2015, 12:45

Город

Охрана Перовского парка спасла заблудившегося хомяка

Фото: пресс-служба Перовского парка

Охранники Перовского парка спасли заплутавшего около прудов "Радуга" хомяка. Животное приманили семечками, сообщает пресс-служба парка.

Джунгарского хомяка обнаружили на одной из дорожек парка в ночь на 24 ноября. Охранники забрали животное к себе на пост, где хомяк и поселился.

Ему дали имя Филя. В сообщении отмечается, что "Филя бегает по комнатке очень счастливый и сытый". Хомяка кормят яблоками, сухофруктами, орехами, семечками и обещают угостить мясом.

Сейчас охрана парка подыскивает клетку для хомяка.

Напомним, в сентябре благодаря бдительности прохожих, спасатели вытащили из машины просидевшую там двое суток собаку.

