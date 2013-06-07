В честь Дня России в Перовском парке состоится мототриал шоу

Александр Фролов. Фото: mototrial.ru
12 июня в Перовском парке в честь Дня России состоится грандиозное мототриал шоу. В экстремальном мероприятии примут участие чемпионы России братья Фроловы.
Они продемонстрируют уникальную технику управления мотоциклом и преодолеют искусственные препятствия, рвы и водные преграды.
Помимо трюков, профессионалы мотоспорта организуют мастер-классы по мототриалу.
Победителя соревнований выберут сами зрители. Мото-шоу понравится всем без исключения. А повышенный уровень адреналина в крови гарантируется.
Начало шоу - в 13:00.