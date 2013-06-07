В честь Дня России в Перовском парке состоится мототриал шоу

Александр Фролов. Фото: mototrial.ru

12 июня в Перовском парке в честь Дня России состоится грандиозное мототриал шоу. В экстремальном мероприятии примут участие чемпионы России братья Фроловы.

Они продемонстрируют уникальную технику управления мотоциклом и преодолеют искусственные препятствия, рвы и водные преграды.

Помимо трюков, профессионалы мотоспорта организуют мастер-классы по мототриалу.

Победителя соревнований выберут сами зрители. Мото-шоу понравится всем без исключения. А повышенный уровень адреналина в крови гарантируется.

Начало шоу - в 13:00.