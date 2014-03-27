В московской "Ночи в театре" приняли участие 46 культурных учреждений

В Москве прошла "Ночь театров"

С 26 на 27 марта в Москве во второй раз прошла "Ночь в театре". Мероприятие было приурочено к Году культуры в России и Международному дню театра.

В этом году в акции приняли участие 46 культурных учреждений столицы, сообщает телеканал "Москва 24". Они подготовили для посетителей экскурсии, мастер-классы, видеопоказы и концерты.

В частности, гостей музея Булгакова встречали герои романа "Мастер и Маргарита", а посетителей "Школы современной пьесы" ждала репетиция премьерного спектакля "Последний ацтек". Кроме этого, Гоголь-центр удивил зрителей перформансом, устроенном в трюме под сценой.

В театре МОСТ организовали несколько мастер-классов по сценическому макияжу, режиссуре и хореографии, в которых приняли участие более 600 человек.

Вход на все мероприятия "Ночи в театре" был бесплатным, но для посещения нужно было заранее записаться по телефону или в кассе.