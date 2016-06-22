Художник Павел Пепперштейн покажет новый смешной перформанс

Фото: Википедия

Уже в начале июля площадка Dewar's Powerhouse будет значительно обновлена. А пока на веранде запланировано множество мероприятий. 29 июня презентуют свой новый перформанс Павел Пепперштейн, Дмитрий Аникин, Варвара Лисокот и Ярослав Алешин.

Мероприятие будет состоять из двух частей. В первой художник и писатель Павел Пепперштейн впервые покажет свой постмодернистский перформанс под аккомпанемент электронного музыканта из Санкт-Петербурга Дмитрия Аникина. Это будет мини-спектакль, состоящий из треков-стихотворений. Не раскрывая подробностей, организаторы говорят, что этот перформанс получился очень смешным.

Во второй части состоится выступление певицы и перформанс-артистки Лисокот (Варвара Павлова) и директора музея Вадима Сидура Ярослава Алешина. В этот вечер они исполнят классику перестроечной эстрады 1990-х годов, а также композиции по настроению. И это все - под аккомпанемент гармони.