Три человека пострадали в результате стрельбы в Париже, где убили полицейского

Фото: ТАСС/Christophe Ena

Три человека пострадали в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал BFM TV.

О третьем пострадавшем сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. По его словам, ранения получила иностранная туристка. Врачи назвали ее ранения "легкой степени тяжести".

В четверг, 20 апреля, в Париже на Елисейских полях произошла перестрелка рядом с автомобилем полицейских. В результате один полицейский был убит, еще двое – получили тяжелые ранения.

Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).