04 ноября 2013, 13:52

В "Царском марше" в СЗАО приняли участие около 700 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Царском русском марше", который начался у станции метро "Октябрьское поле", принимают участие около 700 человек.

Об этом сообщает пресс-служба глава МВД по Москве. Само шествие прошло с 13.00 до 14.00 по маршруту: станция метро "Октябрьское поле" – улица Маршала Бирюзова – площадь Академика Курчатова – улица Маршала Василевского, и закончится оно митингом.

У "Октябрьского поля" усилены меры безопасности и перекрыты улицы, вдоль маршрута выстроена цепочка полицейских.

Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий 4 ноября в нескольких районах города будет ограничено движение. Так, помимо ограничений в районе Щукино, проехать нельзя будет по улице Зеленодольская. Движение ограничено и на улице Перерва - от улицы Белореченская до улицы Люблинская.

Восстановлено движение будет после окончания всех мероприятий - то есть около 4-5 часов вечера.

