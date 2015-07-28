Таганские тупики переименовали в улицу Высоцкого

Фото: ТАСС

Столичные власти приняли постановление о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого, передает корреспондент M24.ru.

"В целях сохранения исторических топонимов и увековечения памяти о выдающихся личностях, оставивших яркий след в истории России, присвоены Верхнему и Нижнему Таганским тупикам, расположенным у Театра на Таганке, наименование – улица Высоцкого", – отмечается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Кроме того, в столице появился сквер Бунина между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками. Проектируемый проезд №6112, между Каширским шоссе и улицей Москворечье в ЮАО, получил название улица Святослава Рихтера. На западе столицы появилась улица Академика Самарского. В память о математике назвали проезд №3541, связывающий улицы Менделеевская и Лебедева.

Власти изменили название нескольких проектируемых станций метро. Так "Сокольники" – пересадочная с одноименной станцией Сокольнической линии, получила наименование "Стромынка", по наименованию близлежащей улицы, а станцию "Электрозаводская" переименовали в "Рубцовскую". И, наконец, станция "Калужская", одноименная со станцией Калужско-Рижской линии, получила название "Воронцовская".

Напомним, решение о переименовании Верхнего и Нижнего Таганского тупиков в улицу Высоцкого было принято 25 мая на заседании Городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц. Чтобы на улицах появились новые таблички, решение должны были утвердить на заседании правительства Москвы.

Отметим также, что недавно зампред совета депутатов Войковского района Александр Закондырин направит вице-мэру Москвы Анастасии Раковой письмо, в котором затрагивается вопрос о переименовании района и станции метро.

Депутат пояснил, что название было присвоено в честь Петра Войкова, который является одним из убийц Николая II и его семьи.

Этот вопрос предложили вынести на голосование в "Активном гражданине".