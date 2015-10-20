Две улицы на севере столицы получили новые названия

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На севере Москвы двум улицам дали новые названия. Об этом на заседании президиума правительства сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Так, проектируемому проезду 5280, расположенному между Керамическим проездом и Бескудниковский бульваром, присвоено наименование "улица Зырянова", в память о Николае Зарянове - подполковнике, Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, отличившимся в битве за Днепр.

Проектируемый проезд 5179 - тупик от Шоссейной улицы, расположенный параллельно Волгоградскому проспекту теперь носит название "улица Коломникова", в память о Валентине Петровиче Коломникове - первом генеральном директоре объединения "Авто-Москвич", внесшем значительный вклад в развитие отечественного автомобилестроения.

Напомним, в ноябре вопрос о возвращении исторического названия улице Фридриха Энгельса рассмотрит Совет депутатов Басманного округа столицы. Согласно общественному опросу, который проводится на официальном сайте округа, за возвращение исторического названия – улица Ирининская – высказались 66 процентов принявших участие в голосовании жителей. За то чтобы оставить нынешнее название отдали голоса 34 процента.

Также в Москве может появиться улица имени Осипа Мандельштама. С таким предложением к столичным властям обратятся представители оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 125-летия поэта.

Ранее Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке переименовали в улицу Владимира Высоцкого. Такое решение было принято в связи с тесной связью Высоцкого с Таганским районом столицы, а в особенности с театром на Таганке, в котором работал артист.