Переход от метро "Театральная" на Никольскую улицу реконструируют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пешеходный переход от метро "Театральная" на Никольскую улицу с вестибюлем на самой станции реконструируют, соответствующий конкурс на определение техзаказчика с выполнением проектных работ объявил департамент строительства.

Переход – самый короткий путь от метро, в настоящее время он полностью закрыт. Его длина 93,5 метра, средняя ширина– 6 метров, общая площадь сооружения – 5,5 тысячи квадратных метров.

Подрядчику предстоит разработать освещение перехода с использованием антивандальных светильников, обогрев ступеней, прокладку и перекладку инженерных коммуникаций. Также там будут использованы морозостойкие материалы, в переходе поставят охранно-пожарную сигнализацию, системы снегоудаления и видеонаблюдения.

Для маломобильных граждан объект планируется оборудовать пандусами, лифтами и тактильными указателями.

Максимальная цена контракта составляет 13 миллионов рублей, продолжительность проектирования не должна превышать полугода со дня подписания контракта.

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, в 2016 году ведомство планирует ввести в эксплуатацию 15 переходов, причем за период с 2011 по 2014 годы было введено 127 переходов.

"В настоящее время мэром поставлена задача на всех подземных и надземных переходах, где это возможно, монтировать лифты для маломобильных групп населения", – добавил он.