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Москва 24

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12 января 2015, 12:32

Чем опасны анонимные SIM-карты

переходы SIM-карты Алексей Немерюк

Чем опасно использование запрещенных анонимных SIM-карт

Подземные переходы в Москве превратились в нелегальный рынок бесплатных SIM-карт. Зачастую их просто раздают прохожим, не требуя ни денег, ни документов.

Однако за распространение анонимных SIM предусмотрен штраф. Чем может обернуться использование такой карты для пользователя, выяснил телеканал "Москва 24".

Сейчас для покупки SIM-карты необходимо заполнить договор, где указываются паспортные данные абонента. Как отметил представитель одного из членов "большой тройки" Сергей Протасов, партнеры обязаны передавать операторам данные покупателей SIM-карт.

Но те, кто раздают карты в переходах, не требуют никаких документов. В ходе полицейских рейдов торговцы сбегают, оставляя свой товар на месте, а на следующий день возвращаются туда же.

Продавцам SIM-карт без оформления договоров грозит штраф - от 2 до 5 тысяч рублей. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, такая торговля категорически запрещена.
"Эти SIM-карты могут использоваться террористическими организациями для подрыва взрывных устройств", - отметил чиновник.

Слова Немерюка подтверждает и полиция: по их данным, большинство угроз и ложных сообщений об актах терроризма поступает именно с незарегистрированных SIM-карт.

Следовательно, брать бесплатные "симки" также опасно, как и раздавать их – номер телефона может быть в базе данных правоохранительных органов, а пеленг устройства, с которого был совершен звонок - дело техники.

Опасность анонимных SIM-карт подтверждают и сами очевидцы: один из прохожих, опрошенных телеканалом, считает, что такие модули могут быть использованы для привязки к банковским счетам и, как следствие, различным схемам вывода денег.

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