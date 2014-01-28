Театр "Школа современной пьесы" переезжает в бывший клуб Серафимовича

Московский театр "Школа современной пьесы" во вторник вечером переезжает в здание бывшего ДК имени А.С. Серафимовича на Тишинке, передает телеканал "Москва 24".

Труппа разместится там, пока сгоревшее здание театра не будет полностью восстановлено. Основной репертуар на новом месте "Школа современной пьесы" будет играть начиная с февраля.

Из переезда театральный коллектив намерен устроить праздничный перформанс. Реквизит будут перевозить на грузовике "ГАЗ-51", выпуск которых был прекращен еще в 1975 году. За руль автораритета сядет художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Напомним, в ноябре 2013 года в историческом здании театра на Неглинной улице произошел крупный пожар, из-за чего обрушилась часть деревянных перекрытий. По предварительным оценкам, сгоревшее здание откроется не ранее, чем через два года.

Временное пристанище для театра, которому в этом году исполняется 25 лет, арендует столичный департамент культуры.