Литературный музей в декабре переедет в особняк на Таганке

Государственный Литературный музей переедет в здание на Таганке к концу года, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

Сейчас основная экспозиция музея располагается в Высоко-Петровском монастыре, который власти в ближайшее время планируют вернуть РПЦ.

По словам Мединского, особняк в Таганском районе Москвы подготовят к переезду музея в 20-х числах декабря. Второе здание музей получит чуть позже, добавил министр культуры.

Как ранее сообщалось в СМИ, им станет еще один особняк, расположенный на Зубовской площади. Переезд туда начнется после реконструкции здания. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. "Думаю, мы начнем реставрировать здание уже в следующем году", - пояснил министр.

Средства на восстановление здания на Зубовской площади выделило правительство Москвы.