Литературный музей в декабре переедет в особняк на Таганке

Фото: wikipedia.org/Ludvig14
Государственный Литературный музей переедет в здание на Таганке к концу года, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.
Сейчас основная экспозиция музея располагается в Высоко-Петровском монастыре, который власти в ближайшее время планируют вернуть РПЦ.
По словам Мединского, особняк в Таганском районе Москвы подготовят к переезду музея в 20-х числах декабря. Второе здание музей получит чуть позже, добавил министр культуры.
Как ранее сообщалось в СМИ, им станет еще один особняк, расположенный на Зубовской площади. Переезд туда начнется после реконструкции здания. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. "Думаю, мы начнем реставрировать здание уже в следующем году", - пояснил министр.
Средства на восстановление здания на Зубовской площади выделило правительство Москвы.
Государственный Литературный музейГосударственный Литературный музей был создан в 1934 году при Библиотеке имени В.И. Ленина. Основателем и первым директором музея стал революционер Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.
Литературный музей задумывался как хранилище экспонатов, имеющих отношение к литературе и рассредоточенных по разным столичным музеям. Сотрудникам музея удалось собрать уникальную коллекцию материалов по истории русской и зарубежной словесности.
В 1941 году Главное архивное управление НКВД забрало у музея около 3 миллионов единиц хранения, в основном, рукописей. Конфискованные документы стали основой Центрального государственного литературного архива (ныне РГАЛИ). Литературный музей оказался в тяжелом положении.
В октябре 1943 года Совнарком решил упразднить Литературный музей. Через полтора месяца советские власти пересмотрели свое решение. Музей возобновил пополнение фондов.
Государственный Литературный музей с момента своего возникновения являлся крупным научным центром. После войны сотрудники музея помогли провести множество литературных выставок по всей стране.
В семидесятые годы у музея появилось несколько филиалов. Сегодня в его состав входит 11 домов-музеев и музеев-квартир.
В фондах Государственного Литературного музея находится более 700 тысяч единиц хранения.Это рукописи и первопечатные книги, редкие издания, архивы писателей и издательств. Помимо книг музей располагает уникальными фотографиями, иллюстрациями и видеоматериалами.