Книгохранилище ИНИОН переедет на Кантемировскую

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Книгохранилище Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) сменит прописку. Как сообщил глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, фонд переедет с Профсоюзной на Кантемировскую, в здания, которые раньше использовались, как склады академии наук.

"Сейчас объявлен конкурс проектов реконструкции здания ИНИОН на Профсоюзной, хочется, чтобы было что-то функциональное. Вряд ли нужно иметь книгохранилище в центре Москвы в таких объемах. Мы сейчас как раз за ИНИОНом закрепляем здания в районе Кантемировской, которые могут быть использованы как хранилища, раньше это были склады академии наук", – цитирует Котюкова ТАСС.

По его словам, площади на Кантемировской исчисляются десятками тысяч квадратных метров, что предусматривает возможность дальнейшего развития.

"Что касается здания на пересечении Профсоюзной и Нахимовского, институт подготовил предложения, которые мы много обсуждали. Они выглядят достаточно перспективными по части идеологии: должно быть больше пространств для работы, общения и проведения различных мероприятий", – отметил Котюков.

Он добавил, что до конца года планируется подготовить проект реконструкции ИНИОН с эскизами. Согласно техническому заключению, на основе фундамента здания можно строить новое здание.

"Москва в цифрах": Новый дом для книг



Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

От огня и воды пострадало 5,7 миллиона единиц хранения. При этом 35 процентов из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15 процентов общего библиотечного фонда ИНИОН.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.