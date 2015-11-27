LIVE: Михаил Антонцев – о помощи приемным семьям и пенсионерам

30 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы, председателя Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцева.

Михаил Антонцев перечислит виды социальной поддержки малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров и сирот. На пресс-конференции речь пойдет о первых результатах пилотного проекта, в рамках которого предоставляется жилье приемным семьям. Также на мероприятии обсудят, должны ли дети нести ответственность за финансовое состояние пожилых родителей.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.