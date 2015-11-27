Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2015, 17:27

Общество

LIVE: Михаил Антонцев – о помощи приемным семьям и пенсионерам

30 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы, председателя Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцева.

Михаил Антонцев перечислит виды социальной поддержки малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров и сирот. На пресс-конференции речь пойдет о первых результатах пилотного проекта, в рамках которого предоставляется жилье приемным семьям. Также на мероприятии обсудят, должны ли дети нести ответственность за финансовое состояние пожилых родителей.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 30 ноября в 14:00
  • Что: о социальной поддержке
  • Кто: Михаил Антонцев
  • Кому смотреть: москвичам

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Прямые трансляции из пресс-центра Агентства "Москва"
пенсионеры инвалиды дети-сироты социальная поддержка социальная сфера прямые трансляции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика