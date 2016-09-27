Накопительную пенсию не разморозят в 2017 году

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Накопительная пенсия не будет разморожена в 2017 году. Все деньги Пенсионного фонда будут направлены на выплаты пенсий. Об этом заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.
"Бюджет уже настолько сверстан, что мы говорим о том, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров", – цитирует ее ТАСС.
Пенсионные накопления граждан заморожены с 2014 года. Страховые взносы работодателей полностью идут на выплаты тем, кто получает пенсии уже сейчас. Благодаря этой мере Минфин сэкономил деньги, которые должен был переводить в пенсионный фонд РФ.
Летом 2016 года власти обсуждали разморозку пенсий на 2017 год, однако позже было принято решение, что к старой системе накоплений возвращаться уже не будут. Позже было принято решение об индексации пенсий в форме единовременной выплаты по 5 тысяч рублей в январе 2017 года.