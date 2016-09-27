Накопительную пенсию не разморозят в 2017 году

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Накопительная пенсия не будет разморожена в 2017 году. Все деньги Пенсионного фонда будут направлены на выплаты пенсий. Об этом заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Бюджет уже настолько сверстан, что мы говорим о том, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров", – цитирует ее ТАСС.