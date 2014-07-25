"Бурановские бабушки" соберут коллективы пенсионеров для концерта

"Бурановские бабушки" для своего первого концерта в Кремлевском дворце соберут творческие коллективы пенсионеров со всей России, сообщило в пятницу агентство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на слова продюссера коллектива Ксении Рубцовой.

"Идея состоит в том, чтобы на примере "Бурановских бабушек" показать, что жизнь на пенсии продолжается. Наши прославившиеся старушки многих заставили "слезть с печи", поверить в свою мечту и начать бороться за нее. "Бурановским бабушкам" просто повезло вырваться на другой уровень, но теперь именно благодаря им другие талантливые пенсионеры получат возможность показать себя не на деревенской сцене или областном этно-фестивале, а на главной площадке страны", - цитирует агентство слова пресс-секретаря коллектива Светланы Сырыгиной.

Концерт в Кремлевском дворце состоится 8 декабря. К этой дате "Бурановские бабушки" записывают свой первый альбом.

Напомним, что "Бурановские бабушки" прославились после выступления на конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, коллектив занял второе место с хитом Party for Everybody. Благодаря такому результату и самобытности их репертуара, который состоит из народных и собственных песен, а также исполненных на удмуртском языке популярных хитов, коллектив "Бурановские бабушки" привлекли к себе внимание прессы и слушателей.