Найден пропавший экс-депутат Верховного Совета РФ

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Бывший депутат Верховного совета России Михаил Арутюнов, пропавший вечером 22 июня, найден, сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".

84-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. По словам волонтеров, он "полностью дезориентирован".

Информация о том, что Арутюнов нашелся, появилась около трех часов ночи.

Михаил Арутюнов - бывший зампред комиссии по правам человека при президенте. Избирался народным депутатом (1990-1993), на момент избрания работал начальником отдела Московского НИИ счетного машиностроения.