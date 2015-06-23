Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2015, 09:01

Общество

Найден пропавший экс-депутат Верховного Совета РФ

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Бывший депутат Верховного совета России Михаил Арутюнов, пропавший вечером 22 июня, найден, сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".

84-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. По словам волонтеров, он "полностью дезориентирован".

Информация о том, что Арутюнов нашелся, появилась около трех часов ночи.

Михаил Арутюнов - бывший зампред комиссии по правам человека при президенте. Избирался народным депутатом (1990-1993), на момент избрания работал начальником отдела Московского НИИ счетного машиностроения.

пенсионеры пропавшие люди поиски чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика