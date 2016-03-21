ЕР передала в Мосгордуму 350 тыс. подписей в поддержку льгот на капремонт

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Ирина Белых и Николай Гончар передали в Мосгордуму 350 тысяч подписей жителей столицы в поддержку законопроекта о дополнительных льготах для пенсионеров по уплате взносов на капремонт. Соответствующий законопроект был внесен депутатами фракции в столичный парламент 14 марта.

"Наша позиция такова, что если возможны льготы, если возможны компенсационные выплаты, если возможны субсидии, то они все должны быть. Каждый должен быть охвачен вниманием. На сегодняшний момент мы собрали порядка 350 тысяч подписей. И я хочу вам сказать, что это не только подписи тех людей, которые действительно получат эти льготы, это подписи москвичей в принципе", – цитирует Ирину Белых Агентство "Москва".

Пенсионерам расширят льготы на капремонт

Право устанавливать дополнительные льготы регионам дает вступивший в силу 1 января федеральный закон, полностью освобождающий от взносов на капремонт одиноко проживающих неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Также регионы получили право устанавливать льготу в размере 50 процентов по взносам за капремонт для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет. 50-процентные льготы также могут быть предоставлены семьям, состоящим только из безработных пенсионеров старше 70 лет, 100-процентные – супругам старше 80 лет.

Скидку на оплату капремонта в размере не более 50 процентов получают для инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами.

Напомним, плату за капитальный ремонт с москвичей начали взимать с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос в столице составляет 15 рублей за 1 квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан будут предусмотрены льготы по уплате взноса.