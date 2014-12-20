Пенсионер из Подмосковья убил жену и покончил с собой

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Пенсионер из подмосковного города Электросталь убил свою супругу, а затем покончил жизнь самоубийством. Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Инцидент произошел 19 декабря. Тело женщины 1939 года рождения со множественными ножевыми ранениями шеи и спины было обнаружено по месту жительства – в доме номер 18 на улице Ялагина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что на женщину напал ее муж 1937 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством в тот момент, когда сотрудники МЧС пытались вскрыть дверь его квартиры.