17 октября 2013, 23:46

Общество

Правительство России одобрило новую пенсионную формулу

Правительство России одобрило новую пенсионную формулу

Правительство России сегодня одобрило новую пенсионную формулу. На индивидуальных пенсионных счетах будут копиться не рубли, как сейчас, а баллы, сообщает телеканал "Москва 24".

Чтобы перевести все это в деньги, придется умножить количество баллов на некий коэффициент, его будет высчитывать ежегодно и публиковать во всех СМИ.

Большая пенсия будет только у тех граждан, которые смогут работать как можно дольше и избегать серых зарплат, иначе они мало что получат.

Пенсионная формула коснется только тех россиян, которые начнут свою трудовую деятельность с 1 января 2015 года.

Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, средняя пенсия в России к 2030 году должна составить 2,5 прожиточного минимума.

Добавим, минимальный трудовой стаж будет постепенно повышен с 5 до 15 лет.

