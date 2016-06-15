ОП предложила учредить должность уполномоченного по защите прав пенсионеров

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Общественная палата РФ предложила учредить должность уполномоченного по защите прав пенсионеров, передает "Интерфакс".

"Крайне важно, чтобы у пенсионеров был свой защитник, специалист в юридических и общественных вопросах, который занимался бы непосредственно именно этим блоком, координировал регионы, встречался с людьми, урегулировал споры и искал компромиссы с властями", – заявил член палаты Георгий Федоров.

Он также отметил, что "сам факт существования таких институтов помогает в должной мере делать акценты на тех или иных вопросах, дает определенные мощности, юридический и общественно-политический вес".

По поводу личности того, кто должен стать омбудсменом, Федоров сказал, что это будет "уважаемый человек с необходимым опытом работы, юридическими знаниями и компетенциями". Письмо, где изложены инициативы, уже направлено в Государственную Думу и в правительство России