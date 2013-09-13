Московские власти расширят программу самообороны для пенсионеров. Как рассказал М24.ru и.о. руководителя департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, сейчас такие курсы есть только в центре социального обслуживания "Можайский". "Но мы будем распространять их и на другие наши центры. Курсы самообороны не будут обязательными, только по желанию", ― отметил Петросян.

На сегодняшний день в Москве действует 37 территориальных центров социального обслуживания. В каждом из них пока есть лишь занятия лечебной физкультурой. Что касается курсов самообороны для пенсионеров, по словам заведующей центра "Можайский" Елены Фетисовой, их проводят инструкторы центра. "В группе не больше десяти человек, чтобы инструктор мог уделить время каждому. Учат самым легким приемам самообороны ― захватам. Но главным образом показывают, как увернуться от удара", ― отметила Фетисова. По ее словам, пожилых людей учат пользоваться подручными средствами - палками и сумками для защиты - от хулиганов. "Не всякая бабушка сможет коленкой в пах ударить или попасть пальцем в глаз, но если нападают, главное ― закричать, привлечь внимание", ― отмечает Фетисова. "Призыв должен быть необычным, не просто "помогите", а чтобы люди обратили внимание. Можно хотя бы закричать: "Пожар!", ― отметила заведующая центра.

Курс длится два месяца, занятия проходят два раза в неделю. "Пенсионеры записываются, но очереди нет", ― подчеркнула Елена Фетисова. По ее словам, главная цель этих занятий ― повысить чувство безопасности и внушить уверенность в себе. Кроме практики с пенсионерами беседуют, рассказывают, как вести себя в разных ситуациях: в лифте, на улице, в подъезде.

Руководитель семейного спортивно-оздоровительного клуба "Звягинец" Евгений Гаткин рассказал М24.ru, что пенсионеров можно научить приемам самообороны, но нужно учитывать состояние здоровья человека. "Заниматься с пожилыми людьми нужно можно только в присутствии врача, который может оценить, какие приемы не повлияют на здоровье пенсионера. "Бывает, что к нам приходят 83-летние бабушки, им я рекомендую пользоваться электрошокером, но этому тоже надо научиться, чтобы случайно не повредить себя", ― отметил Гаткин.



Пожилые люди проявляют исключительную активность и хотят участвовать во всех процессах жизни, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, современные пенсионеры с удовольствием ходят на курсы компьютерной грамотности, иностранных языков и в различные кружки. "Это немного забавно, но если самооборона востребована, пусть немного подкачают мускулы, чтобы дать отпор хулигану, но, конечно, о серьезных занятиях спортом речи не идет", ― отметил Рязанский. Главное, заявил сенатор, что в таких центрах пожилые люди могут пообщаться друг с другом.

В пресс-службе Москомспорта M24.ru рассказали, что для людей старшего возраста организованы 300 спортивных секций, в которых занимается более 6 тысяч человек. Кроме того, люди "элегантного возраста" могут пользоваться комплексами для занятий воркаутом в городе, где установлены шведские стенки для растяжки и турникеты. "На спортивных площадках во дворах, парках, зонах отдыха и на базе физкультурно-оздоровительных комплексов организованы бесплатные занятия специально для населения старшего возраста по таким видам спорта как плавание, бадминтон, шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, городки, лыжи, скандинавская ходьба и другие. Большой популярностью пользуются фитнес-зарядки на свежем воздухе", ― подчеркнули в Москомспорте.

