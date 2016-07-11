На оплату капремонта льготникам выделят 4,2 млрд рублей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На компенсацию оплаты капитального ремонта льготным категориям граждан в этом году выделят 4,2 миллиарда рублей. Проект постановления внесен в правительство РФ, сообщается на сайте Минстроя России.

Речь идет о льготах на оплату капремонта пенсионерам. Льготы в размере 50 процентов – для пенсионеров старше 70 лет. Пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов.

"Выделение средств из федерального бюджета на эти цели позволит не менять региональные краткосрочные и долгосрочные планы капитальных ремонтов многоквартирных домов, сроки ремонтов остаются прежними и должны строго соблюдаться", – говорится в сообщении.

Ранее решение о разработке закона по дополнительным льготам на капремонт было принято на встрече Дмитрия Медведева с депутатами Госдумы и общественными организациями инвалидов.

Напомним, в конце марта Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий дополнительные льготы для пенсионеров по уплате взносов на капремонт. Согласно закону, в Москве устанавливаются льготы по уплате взносов на капремонт в размере 50 процентов для пенсионеров старше 70 лет. Пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов.