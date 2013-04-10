Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные библиотеки станут центром общения пенсионеров. Об этом на пресс-конференции заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мы очень серьезно относимся к библиотекам, превращая их в своеобразные гостиные. Там можно будет не просто взять книги, а посмотреть диски, фильмы и т. д. Сейчас выросло поколение людей, которые читают электронные книги - мы ориентируемся на них", - подчеркнул он.

Пенсионеры ходят по врачам не столько из-за болезней, сколько из-за желания общаться, считают власти. Поэтому разгрузить поликлиники и скрасить досуг пожилых людей можно будет за счет районных библиотек, в которых создадут специальные гостиные.