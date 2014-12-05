СК расследует деятельность компании, обманывавшей пенсионеров

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Следственный комитет России проверит деятельность одной из московских коммерческих компаний. По информации правоохранителей, коммерсанты обманывали пенсионеров при оказании им услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об ООО "РУСБЬЮТИ". Несколько дней назад в программе "Человек и закон" вышел сюжет, посвященный обману пожилых людей при оказании услуг.

Авторы сюжета сообщили, что представители компании пользуются доверчивостью пенсионеров и продают им по завышенным ценам препараты, якобы обладающим необыкновенными лечебными свойствами.

Следственный комитет намерен проверить эту информацию. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в августе столичные правоохранители установили личности двух торговцев БАДами, уличенных в обмане пенсионеров. Злоумышленники продавали "чудо-таблетки" жителям Западного округа Москвы.

Цена на "супер-препараты" варьировалась от 12 до 100 тысяч рублей. После того, как пенсионеры соглашались купить эти таблетки, их сразу привозили на дом к покупателям. Однако позднее становилось ясно, что пожилым людям продавали обычные биологически активные добавки.